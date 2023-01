Scontro tra tre auto sulla Statale 16 bis di Spoltore: ferita una donna

Tre auto coinvolte in un tamponamento sulla statale 16 bis mare di Spoltore in località Frascone. Ferito uno dei conducenti, cioè una donna di 57 anni, ma fortunatamente sembra in modo non grave. E' stata portata in pronto soccorso per tutti gli accertamenti.

Ad intervenire sul posto oltra all'ambulanza, è stata la polizia municipale che ha ricostruito la dinamica del sinistro. A quanto pare un giovane di 23 anni a ordo di una Fiat Punto stava percorrendo la statale in direzione località Frascone quando ha tamponato la Fiat 600 che lo precedeva e a bordo della quale c'era la 57enne rimasta ferita. Questa, a quanto pare, era intenta a svoltare a sinistra al momento dell'impatto. Impatto sufficientemente forte da farla varcare la linea di corsia e finire contro l'auto che arrivava dalla direzione opposta, una Lancia Y guidata da una donna.

L'incente è avvenuto intorno alle 12. Il giovane e la donna colpita sulla fiancata non avrebbero riportato alcun danno fisico.