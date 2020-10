Scontro fra autobus e suv in via Muzii: un ferito [FOTO]

Incidente questa mattina attorno alle 10.15 in via Muzii a Pescara. Un suv, per circostanze ancora da chiarire, si è scontrato con una autobus della tua in transito. A seguito dell'impatto, il conducente è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza della Life. La persona ha riportato solo un trauma dovuto al colpo e le sue condizioni dunque non destano preoccupazione.

