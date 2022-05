Tre auto coinvolte in un incidente sulla statale 16, tra i feriti anche un pescarese [FOTO]

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (31 maggio) sulla statale 16, più precisamente al km 493,800 in località Lago Dragoni, frazione di Torino di Sangro. Lo riferisce Chieti Today. Di conseguenza si sono registrati rallentamenti lungo l'Adriatica, dove è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato per rendere possibili le cure dei sanitari e l'effettuazione dei rilievi, volti ad accertare con esattezza la dinamica dello scontro. La strada è stata poi riaperta regolarmente al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, cinque persone hanno riportato contusioni. Una di loro è stata trasferita in ospedale con l'elisoccorso a Pescara, mentre altre 2 sono state trasportate con l'ambulanza e le rimanenti due si sono recate con un parente al più vicino pronto soccorso. Secondo quanto riferito dai carabinieri, intervenuti insieme al 118, quattro dei feriti sono maggiorenni, mentre uno di loro ha 15 anni. Per quanto riguarda la provenienza, 2 risiedono a Montenero di Bisaccia, 1 a Pescara e 2 a Rocca San Giovanni. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche le squadre dell'Anas.