Incidente sulla statale 80: morto un motociclista 35enne

A causa di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 15 maggio, all’altezza del km 27 è stata temporaneamente chiusa alla circolazione la statale 80 “del Gran Sasso d’Italia”. Il sinistro si è verificato a Pizzoli, in provincia dell’Aquila, poco dopo le ore 13. Nell’impatto, su cui sono attualmente in corso gli accertamenti del caso, un uomo è purtroppo morto: si tratta di un motoclista di 35 anni di Giulianova.

Il traffico viene deviato in loco. Sul posto è presente il personale Anas insieme alle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile. Intervenuto anche il 118. La vittima si chiamava Stefano Moscatelli ed era alla guida di una Ktm. Ancora da ricostuire la dinamica del tragico schianto.

Aggiornamento: alle ore 18 la viabilità è tornata regolare.