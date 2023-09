Scontro tra due scooter sulla riviera nord: entrambi i conducenti finiscono in ospedale

Scontro tra due scooter sulla rivera nord all'incrocio tra via Solferino e li lungomare: entrambi i centauri sono finiti in ospedale, ma sembra non in gravi condizioni. In corso gli accertamenti.

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia locale giunti sul posto, lo scooter proveniente da via Solferino doveva immettersi sul lungomare quando si è scontrato con l'altro mezzo. Alla guida due uomini rispettivamente di 44 e 36 anni soccorsi e portati in ospedale dal 118. Da accertare le cause del sinistro.