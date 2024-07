A bordo di uno scooter si scontra con un furgone sulla riviera nord e ci finisce sotto: 17enne ferito [FOTO]

L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì primo luglio all'incrocio con via Trilussa. Sul posto sono giunti due mezzi dei vigli del fuoco, ma fortunatamente il ragazzo è stato tirato fuori senza troppe difficoltà ed era cosciente. È stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118 per tutti i controlli del caso. In fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente