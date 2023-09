Scontro tra un'automobile e uno scooter in via San Donato, centauro finisce in ospedale

Incidente stradale in via San Donato a Pescara intorno alle ore 12:30 di mercoledì 20 settembre.

A scontrarsi sono state un'automobile, una Opel Corsa guidata da una donna di 66 anni, che procedeva in direzione nord sud, e uno scooterone, uno Yamaha TMax, in sella al quale c'era un uomo di 37 anni.

I due veicoli sono entrati in contatto la vettura stava effettuando la manovra per accedere al parcheggio del supermercato Tigre.

Il centauro 37enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. La donna alla guida dell'automobile è rimasta illesa.