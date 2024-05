Scontro auto-scooter nella rotatoria tra viale Marconi e via Spaventa, ragazzo finisce in ospedale [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nella rotatoria tra viale Marconi e via Spaventa a Pescara nella mattinata di venerdì 10 maggio.

Poco prima delle 9, per cause ancora da accertare, a scontrarsi sono stati un'automobile e uno scooter in sella al quale c'era un ragazzo di 19 anni.

Dopo l'impatto ad avere la peggio è stato il giovane.

L'automobile, una Ford Focus guidata da un anziano, stava provenendo da via Spaventa mentre il 19enne stava transitando in viale Marconi da sud verso nord. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in codice giallo con un'ambulanza della Misericordia il ferito in ospedale per un lieve trauma cranico. Dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e della gestione del traffico, che inevitabilmente ha subìto delle ripercussioni, si sono occupati gli agenti della polizia locale.