Incidente tra uno scooter e un'auto, ferito un uomo [FOTO]

Incidente tra uno scooter e un'auto a Pescara, ferito un uomo. Nella prima serata di oggi, 11 settembre, un Piaggio X Evo e una Kia Niro si sono scontrati alla rotatoria del ponte Capacchietti, in via del Circuito. Sul posto gli agenti della polizia municipale, per i rilievi, e due ambulanze, di cui una della Misericordia. È intervenuta anche una pattuglia della polizia.

In seguito allo schianto tra i due veicoli è rimasto ferito l'uomo che era in sella allo scooter, e i sanitari del 118 hanno provveduto a portarlo in ospedale. La conducente della vettura, invece, sta bene. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.