Incidente sul lungomare, scontro tra scooter e auto: feriti due giovanissimi [FOTO]

Incidente stradale sul lungomare Giacomo Matteotti di Pescara all'incrocio con via Manzoni nella serata di ieri, mercoledì 27 aprile.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 21:30 e ha visto coinvolti uno scooter 125 che percorreva la riviera in direzione sud e una Volkswagen Golf che si stava immettendo sul lungomare da via Manzoni.

A causa dell'impatto tra i due veicoli si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che sono giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia.

Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi minorenni che erano in sella al motorino. Ma per fortuna sono rimasti solo lievemente feriti e solo uno dei è stato accompagnato in ospedale in codice verde.