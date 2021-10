Scontro tra due mezzi sulla rampa dell’asse attrezzato [FOTO]

Questa mattina una Fiat 500 e un Fiat Ducato si sono scontati tra loro lungo la rampa in ingresso che dall’asse attrezzato va verso la circonvallazione, in direzione Spoltore. Come riporta Spoltore Notizie, alla guida della macchina c'era una donna, mentre il furgone era condotto da un uomo. L'incidente è avvenuto per circostanze ancora da chiarire.

I due mezzi sono finiti contro il guardrail. Alla base del sinistro potrebbe esserci la scivolosità del manto stradale causata dalla pioggia battente, ma sarà la polizia municipale ad accertare meglio la dinamica.