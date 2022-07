Incidente tra moto e trattore, ferita una agente della polizia municipale di Pianella

Incidente stradale a Rocca San Giovanni con una moto e un trattore coinvolti nel sinistro.

I due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stata la donna che era in sella alla moto, una agente della polizia municipale di Pianella di 46 anni residente a Santa Maria Imbaro, come riferisce ChietiToday.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 6 lungo la strada statale 16 Adriatica in località Vallevo.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto la centaura 46enne avrebbe urtato il mezzo agricolo che stava svoltando per la Pinetina. Il trattore sarebbe stato urtato dalla moto che era in fase di sorpasso. La 46enne è rovinata sull'asfalto ed è stata soccorsa da un equipaggio del 118, che l'ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. La vigilessa ha riportato la frattura di una gamba e altri traumi minori. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Ortona.