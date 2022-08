Scontro tra una moto e uno scooter in viale Bovio [FOTO]

Un incidente stradale tra una moto e uno scooter si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 9 agosto, lungo viale Bovio. Sul posto il 118, i vigili urbani e una pattuglia della polizia di Pescara, che si è occupata di regolare il traffico istituendo il senso unico alternato. Il fatto è avvenuto nei pressi del distributore di benzina Eni che si trova accanto a via Ronchi.

In base a una prima ricostruzione, ancora da verificare con esattezza, un ragazzo di 33 anni, alla guida di una Harley Davidson, stava uscendo dal distributore quando avrebbe impattato con uno scooter Liberty, condotto da un uomo di 73 anni, che sopraggiungeva in quel momento e viaggiava in direzione di Montesilvano. Lo scontro ha fatto cadere a terra entrambi i conducenti.

L’anziano ha riportato escoriazioni multiple, mentre il giovane ha subìto un trauma da schiacciamento alla mano ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Pescara da un’ambulanza della Misericordia. I due mezzi sono stati caricati dal carro attrezzi, mentre la polizia municipale è intervenuta per effettuare i rilievi di rito e per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.