Incidente sul lungomare, scontro tra moto e bici: ragazzino finisce in ospedale

Incidente stradale sul lungomare nord di Pescara dove si sono scontrati una moto e una bicicletta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 31 luglio.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto sembra il ragazzino di 13 anni stesse attraversando la strada con la bici, da chiarire se a piedi o in sella alla stessa, quando sarebbe stato colpito dalla moto in transito.

Il 13enne è stato sbalzato di alcuni metri e subito è stato richiesto l'intervento del 118.

Sul posto sono così giunti i soccorritori che hanno trasportato il giovane in ospedale con un'autoambulanza per i traumi riportati alla testa e al volto. Mentre dei rilievi ultili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale. Sono stati anche ascoltati alcuni testimoni.