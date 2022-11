Scontro tra una moto e una bici sul lungomare, ferito ciclista [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 2 novembre, a Pescara, più precisamente sul lungomare nord Giacomo Matteotti, all'angolo con via Ugo Foscolo. Per cause ancora da ricostruire con esattezza, si sono scontrate tra loro una moto e una bicicletta, con il ciclista che è rimasto ferito.

Dalla centrale operativa del 118 ci fanno sapere che, fortunatamente, si è trattato di un intervento di routine, e di conseguenza le condizioni di salute dell'uomo non dovrebbero destare preoccupazione.