Scontro tra una moto e un'auto, feriti due giovani [FOTO]

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Santa Teresa di Spoltore, per la precisione in via Mare Adriatico, e nell'impatto si sono fatti male due ragazzi di Pianella

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Santa Teresa di Spoltore per un violento scontro tra una moto e un’auto. Come riporta Spoltore Notizie, l’incidente è avvenuto in via mare Adriatico, a una decina di metri dall’incrocio con via Sangro, e ha riguardato una Honda Shadow 600 condotta da un 31enne di Pianella e una Fiat Punto alla cui guida c'era un 50enne di Pescara. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione mare-monti.

Nell’impatto il motociclista e la sua passeggera, una 27enne anch’ella di Pianella, sono finiti a terra riportando diverse ferite e contusioni. Immediato l’arrivo di due ambulanze (Misericordia e 118), che hanno trasportato i due giovani all'ospedale di Pescara. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto anche due pattuglie della polizia locale di Spoltore per i rilievi del caso e la gestione del traffico, che è rimasto bloccato per diverso tempo ed è poi tornato alla normalità circa un'ora dopo.