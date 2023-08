Scontro auto-moto alla rotatoria di Rampigna: harleysta finisce in ospedale

Incidente alla rotatoria Rampigna tra una Fiat Doblò e una Harley Davidson. Ad avere il 57enne harleysta finito in ospedale per alcune escoriazioni e contusioni. A soccorrerlo e portarlo in ospedale in codice verde è stata un'ambulanza della Misericordia.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 12 di mercoledì 2 luglio. Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione il motociclista si trovava già nella rotatoria quando la donna alla guida dell'auto proveniente da via De Gasperi, si sarebbe immessa senza dare la precedenza.