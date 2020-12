Incidente stradale mortale lungo la Statale 17 in Abruzzo, schianto tra un mezzo pesante e un'auto

Incidente stradale mortale lungo la strada Statale 17 in Abruzzo oggi, giovedì 17 dicembre.

A causa dello schianto tra un mezzo pesante e un'automobile ha perso la vita una persona.

Come fa sapere l'Anas, la strada statale 17 “dell'appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del km 25,200 in località Sassa Scalo in provincia dell’Aquila.

Sono in corso gli accertamenti sulle cause del sinistro e il traffico viene temporaneamente deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

foto di repertorio