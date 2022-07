Incidente mortale a Montesilvano, anziano perde la vita [FOTO]

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Montesilvano, all'incrocio tra corso Strasburgo e via Inghilterra, poco dopo le ore 9,30. Un uomo di 86 anni, a bordo di un'Ape Piaggio, ha perso la vita dopo aver urtato una Toyota Yaris. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e le relative responsabilità. In base a una prima ricostruzione, l'anziano viaggiava in direzione del mare.

L'altra vettura coinvolta procedeva invece in direzione di viale Aldo Moro. I sanitari del 118, intervenuti nel giro di pochi minuti, non hanno purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso. Illeso il 72enne alla guida della macchina. La vittima era di Montesilvano, mentre il conducente della Yaris è di Avezzano. Sul posto anche la polizia locale.