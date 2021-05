Scontro sulla SS 16 tra una Lancia Y e un camion: automobilista positivo all'alcol test [FOTO]

Un incidente tra una Lancia Y e un camion si è verificato questa notte, intorno all'1.30, lungo la SS 16 nel Comune di Città Sant'Angelo, dove l'autoarticolato si è scontrato con la vettura il cui conducente era positivo all'alcol test, con un tasso pari a 3.79 g/l. L'uomo, di conseguenza, sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre gli è già stata ritirata la patente con la contemporeanea confisca della macchina. Inoltre è stato sanzionato per la violazione delle norme anti Covid.

Per quanto riguarda il tir, che trasportava un carico eccezionale, è stato controllato minuziosamente dagli agenti della polizia stradale ma non sono emerse irregolarità. Già nel tardo pomeriggio di ieri il mezzo era stato fermato per un controllo nell'area di servizio Alento Est sull'A14. Il camionista, verso le ore 23, era poi uscito al casello di Pescara Nord.