Incidente lungo l'autostrada A25, auto si ribalta dopo scontro con furgone: 4 feriti

Incidente lungo l'autostrada A25 la scorsa notte all'altezza del casello di Manoppello con due veicoli coinvolti.

A scontrarsi sono stati un'automobile e un furgone con la prima che si è ribaltata in seguito al violento impatto, come riferisce Ansa Abruzzo.

A causa del sinistro sono rimaste ferite 4 persone.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con alcune ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia autostradale oltre a personale di Strada dei Parchi.

Dei quattro feriti due, un 80enne con politrauma e un 33enne con trauma cranico, sono stati portati all'ospedale di Pescara, mentre un 22enne e un 26enne, feriti in modo lieve, sono stati medicati sul posto. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.

(foto di repertorio)