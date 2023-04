Scontro tra un fuoristrada e un furgone, incidente lungo la nazionale a Silvi [FOTO]

Incidente stradale ieri mattina, intorno alle ore 13.30, lungo la nazionale adriatica. Il sinistro, per la precisione, si è verificato nel territorio di Silvi, poco prima di un noto centro commerciale.

Per cause da verificare con esattezza, si sarebbero scontrati tra loro due veicoli: un fuoristrada e un camioncino. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi di rito, che potranno poi servire a stabilire eventuali responsabilità da parte dei conducenti.

Fortunatamente non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico, anche perché nell'impatto il furgone è rimasto schiacciato contro un muretto di recinzione sulla destra della carreggiata, urtato dall'altro veicolo nella parte posteriore sinistra. La dinamica precisa, ad ogni modo, è ancora tutta da ricostruire.