Incidente a Villa Santa Maria di Spoltore, scontro frontale tra due auto [FOTO]

Brutto incidente stradale a Villa Santa Maria di Spoltore nella serata di mercoledì 17 febbraio.

Due automobili, una Renault Megane guidata da un 45enne e una Peugeot 208 al volante della quale c'era una ragazza di 28 anni, si sono scontrate frontalmente lungo la strada statale che collega Cappelle sul Tavo a Spoltore, dove sta il curvone pericoloso nei pressi dell'agriturismo "Vecchia Fornace".

Dalla prima ricostruziuone dei fatti sembrerebbe che la Megane abbia invaso la corsia opposta scontrandosi con la 208.

Per fortuna, nonostante il violento impatto, nessuno dei 2 conducenti è rimasto ferito gravemente. Come prassi in questi casi sono stati eseguiti accertamenti per escludere che tra le cause del sinistro ci fosse assunzione di alcol o droghe. Il 45enne è stato accompagnato in ospedale dai soccorritori del 118 con un'ambulanza della Misericordia.

Sul posto intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Spoltore per eseguire i rilievi e la strada è stata chiusa per circa due ore con pesanti ripercussioni sul traffico.