Schianto quasi frontale tra due auto, chiusa strada Colle Renazzo

Incidente stradale in strada Colle Renazzo quasi all'incrocio con strada Vallelunga nella zona sud di Pescara oggi pomeriggio intorno alle ore 15.

A scontrarsi quasi frontalmente sono state due automobili, una Peugeot 306 e una Hyundai Ix20, in una curva.

A causa del violento impatto le parti anteriori delle due vetture hanno riportato danni evidenti.

Per fortuna però gli occupanti dei due veicoli sono rimasti feriti in maniera non grave e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 con un'ambulanza del 118. I due mezzi hanno occupato interamente la carreggiata dopo lo scontro e gli agenti della polizia munucipale sono stati costretti a interdire temporaneamente il traffico. Si sono occupati anche di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.