Scontro frontale fra Pescara Colli e Montesilvano: 5 feriti, fra loro una donna incinta

Incidente nella serata di ieri venerdì 16 luglio al confine fra Pescara Colli e Montesilvano. Per cause ancora da chiarire, due vetture ovvero una Fiat Panda e una Bmw si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuta sia la polizia municipale di Pescara che quella di Montesilvano, che poi si è occupata dei rilievi e di ricostruire la dinamica.

Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada ed aiutato le persone coinvolte ad uscire dai veicoli. Nella Fiat Panda viaggiava un'intera famiglia composta da padre, madre incinta e due figli. Tutti sono stati accompagnati in ospedale ma nessuno era in condizioni gravi. In pronto soccorso è finito anche il conducente della Bmw anche lui in condizioni non gravi.