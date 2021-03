Scontro frontale tra due macchine, paura a Villa Raspa di Spoltore [FOTO]

Paura a Villa Raspa di Spoltore, per la precisione in via Italia, per uno scontro frontale tra due macchine che si è verificato ieri sera, 18 marzo, poco prima delle ore 22.

Il fatto è avvenuto all'altezza della pizzeria 'Lello' e, nella carambola, è stato danneggiato un palo della pubblica illuminazione. Sul posto i carabinieri, che adesso si occuperanno di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti al fine di consentire la pulizia dei detriti.