Incidente a Spoltore, scontro quasi frontale tra due automobili: ferita una donna

Incidente stradale a Spoltore lungo la strada statale 16 bis all'altezza del numero civico 45 nella mattinata di mercoledì 7 giugno.

A scontrarsi, quasi frontalmente, intorno alle ore 10 sono state due automobili.

Una Fiat Panda al volante della quale c'era un uomo di Pescara di 46 anni e una Smart guidata da una donna di 31 anni di nazionalità georgiana.

In base alla prima ricostruzione del sinistro da parte della polizia locale guidata dal comandante Panfilo D'Orazio, il 46enne nel percorrere la statale 16 bis Monti, giunto all’altezza del civico 45, tratto di strada in salita e curvilineo a destra, avrebbe urtato la Smart proveniente dalla direzione opposta. A causa dell'impatto tra le due vetture la 31enne è rimasta ferita e si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso con un'autoambulanza del 118. Presumibilmente potrebbe essersi trattato di invasione di carreggiata in curva, in base ai primi rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale. Sul posto anche la ditta per la pulizia della sede stradale.