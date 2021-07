Scontro frontale fra due auto a Città Sant'Angelo: ferite tre ragazze [FOTO]

Scontro frontale fra due automobili nella nottata odierna sulla strada provinciale 2 Lungofino, a Città Sant'Angelo. Verso le 3,30 una Nissan Juke guidata da un 30enne, per cause ancora da chiarire ha invaso la corsia opposta per poi scontrarsi contro una Fiat 500 con a bordo 3 ragazze fra i 23 e 25 anni.

L'incidente è avvenuto all'altezza della rotatoria per il Città Sant'Angelo Village. Il ragazzo è uscito illeso mentre le giovani hanno riportato contusioni multiple. Sul posto un'ambulanza della Misericordia e una del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale in codice giallo, a causa dei politraumi non gravi riportati. Per estrarre le ragazze dal mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.