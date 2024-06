Incidente in viale della Riviera, scontro frontale tra due auto: feriti i conducenti [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato in viale della Riviera a Pescara intorno alle ore 8:30.

Lo scontro frontale è avvenuto all'altezza dello stabilimento balneare "Il Traghetto" e ha visto coinvolti una Fiat 600 guidata da un uomo di 74 anni e una Fiat 500 al volante della quale c'era una donna di 37 anni.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, la 600 percorreva il lungomare in direzione sud e si sarebbe scontrata con la 500 mentre stava svoltando per entrare in un'area parcheggio.

L'impatto è stato violento ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale dai soccorritori del 118. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.