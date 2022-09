Scontro frontale tra due auto sulla Lungofino, dopo lo schianto finiscono fuori strada [FOTO]

Incidente stradale a Città Sant'Angelo sulla strada Lungofino poco prima delle ore 7 con due automobili che si sono scontrate frontalmente.

L'urto tra i due veicoli è stato molto violento tanto che entrambi sono poi finiti fuori strada dopo essersi girati su loro stessi.

A scontrarsi sono state una Ford Fiesta e una Lancia Y.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, la Fiesta, per motivi da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta mentre procedeva in direzione Pescara. Inevitabile l'impatto con l'altra vettura al cui volante c'era un uomo di 45 anni. Entrambi gli occupanti dei veicoli indossavano le cinture di sicurezza e per questo motivo non avrebbero subito gravi conseguenze. Tutti e due sono stati portati al pronto soccorso di Pescara in codice giallo da un’ambulanza del 118 e da una della Misericordia di Pescara. Sul posto i carabinieri di Montesilvano per i rilievi utili all'esatta riscotruzione della dinamica del sinistro e per la gestione della viabilità.