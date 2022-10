Incidente frontale tra un'auto e uno scuolabus, due feriti [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 10 ottobre, a Città Sant'Angelo. Nel sinistro, come riporta l'Adnkronos, sono rimasti coinvolti uno scuolabus e un'auto. Lo schianto è stato frontale ed è avvenuto in via San Pietro, non lontano dal campo sportivo.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e il 118, insieme alla polizia municipale e al sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti. Due i feriti, ossia l'assistente del pulmino e il conducente della macchina. Illeso, invece, l'autista del minibus. I bambini, fortunatamente, erano già tutti scesi. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.