Scontro frontale tra un'auto e un furgone, ragazza in rianimazione all'ospedale

Una ragazza di 21 anni è ricoverata in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale 'Spirito Santo', dopo essersi scontrata frontalmente con un furgone Fiat Scudo. Come riporta Chieti Today, l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Castel Frentano, lungo la provinciale in contrada Pietragrossa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giovane, originaria di Sant’Eusanio del Sangro, si stava recando al lavoro in una pizzeria di Lanciano alla guida della sua Smart quando, per cause ancora da accertare, ha impattato contro l'altro mezzo. Subito le sue condizioni sono apparse molto gravi, tanto che si è reso necessario il trasferimento a Pescara con l’elisoccorso. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri di Lanciano.