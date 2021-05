Scontro tra camion e moto, uomo ferito: trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pescara

Un uomo è rimasto ferito in uno scontro verificatosi oggi (8 maggio) tra un camion e una moto, e per tale ragione è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civile 'Spirito Santo'. Come si legge su Chieti Today, l'incidente è avvenuto sulla statale 650 "Fondovalle Trigno", al km 62, tra i Comuni di Dogliola e Fresagrandinaria. Ad avere la peggio è stato un 53enne di San Felice del Molise (Campobasso) che, alla guida del suo scooterone, si stava dirigendo a San Salvo.

La Fondovalle Trigno è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per oltre un'ora. È tempestivamente intervenuto il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Sul posto, per i primi soccorsi, anche i medici del 118, che hanno poi allertato l'eliambulanza per condurre l'uomo all'ospedale di Pescara.