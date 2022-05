Incidente in piazza Italia, scontro tra un camion e un'automobile: traffico in tilt

Incidente stradale in piazza Italia a Pescara nella mattinata di oggi, martedì 24 maggio.

E il traffico è andato completamente in titl visto che dalla scorsa notte sono state chiuse le rampe di accesso all'asse attrezzato.

Il sinistro ha coinvolto un camion e un'automobile, una Fiat Panda che si è intraversata.

Per fortuna, nonostante l'impatto, chi era alla guida della vettura non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si stanno occupando di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro. I vigili urbani si stanno anche occupando di far defluire il traffico in piazza Duca d'Aosta.