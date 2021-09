Scontro tra un camion e un'auto sulla provinciale, ferita una donna [FOTO]

Una 41enne residente a Chieti, alla guida di una Mercedes Classe B, è rimasta ferita questa mattina in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 13, più precisamente lungo via Claudia, nei pressi dell’innesto con via Giulia. Come riporta Spoltore Notizie, erano circa le ore 10.30 quando, per ragioni ancora da ricostruire, l'auto si è scontrata con un camion guidato da un 69enne di Notaresco.

Il conducente del mezzo pesante non ha riportato conseguenze, mentre la donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata in ospedale. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Spoltore, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico. Ancora da accertare con esattezza la dinamica del sinistro.