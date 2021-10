Incidente stradale a Bussi, scontro tra camion e auto: un ferito grave e strada della Valle del Tirino chiusa

Brutto incidente stradale lungo la strada statale 153 "della Valle del Tirino" a Bussi sul Tirino questa mattina, lunedì 25 ottobre.

A scontrarsi all'uscita della galleria, intorno alle ore 7, sono stati un mezzo pesante e un'automobile, una Toyoya Aygo, e si registra un ferito grave.

A causa del sinistro è stata temporaneamente chiusa la strada statale 153 al km 1,700 nel territorio comunale di Bussi sul Tirino, come fa sapere l'Anas.

Sul posto sono presenti le squadre dell'Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Il ferito grave è stato accompagnato in ospedale dai soccorritori del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale, con 2 mezzi e 5 persone. Il personale giunto sul posto ha provveduto a estrarre il conducente dell'autovettura affidandolo alle cure del 118 e a mettere in sicurezza.