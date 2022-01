Scontro bus-auto a Villa Raspa: ferito un anziano, trasportato in ospedale [FOTO]

Uno scontro tra un autobus di linea della Tua e e una Land Rover si è verificato ieri, 31 dicembre, a Villa Raspa di Spoltore, più precisamente all’incrocio tra via Italia e viale Europa. Lo riporta Spoltore Notizie. Nell'impatto tra i due veicoli è rimasto ferito un anziano, subito trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Si tratta di un 75enne di Pescara che era a bordo del mezzo di trasporto pubblico e che, in base alle prime informazioni, avrebbe battuto la testa contro un finestrino.

Fortunatamente non è grave. Sul posto anche la polizia locale di Spoltore per gestire il traffico e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, grazie altresì alle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze. Il bus proveniva da via Italia, mentre la macchina (condotta da un 52enne di Spoltore) viaggiava lungo viale Europa in direzione mare.