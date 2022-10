Gli autobus iniziano a tagliare le rotatorie in viale Marconi ed ecco il primo incidente: scontro con una vettura [FOTO]

Incidente stradale in viale Marconi a Pescara oggi, venerdì 14 ottobre.

A scontrarsi, intorno alle ore 14:30, sono stati un'autobus della Tua e una vettura cabrio della Opel.

Il sinistro si è verificato all'incrocio con via Marino da Caramanico e via dei Sabini. Sul posto intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi.

La particolarità è riferita al fatto che adesso sono state rimosse le transenne e gli autobus possono tagliare le rotatorie e subito si è verificato uno scontro tra veicoli. Per fortuna, al di là dei danni riportati dai mezzi pare che nessuno sia rimasto ferito in maniera grave. Inevitabili i commenti di alcuni commenti dopo questo primo scontro provocato dal nuovo assetto deciso per l'asse viario che prevede il passaggio al centro delle rotatorie da parte degli autobus che così proseguono nella loro corsia preferenziale.

«Ecco cosa vuol dire fare le rotatorie col buco al centro», scrive un residente, «questo é il primo giorno che le transenne sono state tolte ed ecco il primo incidente». Un altro cittadino: «Gli champs elysees: aggiungerei "il primo di una lunga serie"». Ironizza sui social il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli: «Una botta d’amore su via Marconi (sperando che non ci siano conseguenze fisiche)».