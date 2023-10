Incidente in strada Comunale Piana, scontro tra una bici e uno scooter: donna in gravissime condizioni

Una donna è in gravissime condizioni nell'ospedale di Pescara dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 ottobre.

A scontrarsi, in strada Comunale Piana all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Volta, sono stati uno scooter guidato da un ragazzo di 19 anni e una bicicletta in sella alla quale c'era una donna di 52 anni.

Entrambi i mezzi procedevano nella medesima direzione e per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale sono entrati in collisione.

Ad avere la peggio dopo l'impatto è stata la 52enne che ha battuto con violenza la testa. Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata in codice rosso in ospedale dove è ricoverata in condizioni molto gravi. La polizia locale si è occupata di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro.