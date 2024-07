Scontro tra bici e monopattino lungo la pista ciclabile, ragazza finisce in ospedale

Una ragazza di 22 anni è finita in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto lungo la pista ciclabile di via Valle Roveto a Pescara.

In base alla prima ricostruzione, a scontrarsi sono stati una bicicletta in sella alla quale c'era la 22enne e un monopattino.

A causa dell'impatto ad avere la peggio è stata la giovane.

Per lei si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che con un'autoambulanza l'hanno accompagnata nel vicino ospedale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.