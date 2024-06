Donna pescarese con la bici da corsa investita da un suv a Spoltore

È finita in ospedale a causa delle ferite riportate una donna di 40 anni residente a Pescara che intorno alle ore 8:15 è stata investita da un suv mentre in sella alla sua bici da corsa stava percorrendo la strada statale 16 bis in direzione Spoltore.

In quel tratto la strada è via Dante e l'automobile, una Nissan Qashqai guidata da una donna di 34 anni residente a Spoltore, stava uscendo da via Parini.

Nell'immettersi nella strada principale avrebbe investito la ciclista 40enne.

In base alla prima ricostruzione degli agenti della polizia locale di Spoltore intervenuti sul posto la causa del sinistro sarebbe una mancata precedenza all'intersezione. La ciclista è rimasta ferita, sembrerebbe non in modo grave, ed è stata trasportata dai soccorritori del 118 nell'ospedale di Pescara. Sul posto anche un’altra ambulanza per la conducente del veicolo che era in stato di shock per l’accaduto.