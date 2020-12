Incidente in via Conte di Ruvo, scontro-bici-auto: uomo finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato in via Conte di Ruvo a Pescara verso ora di pranzo oggi, venerdì 18 dicembre.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 13 all'altezza di piazza Alessandrini all'incrocio con via dei Marsi.

A scontrarsi una bici che stava percorrendo la pista ciclabile in direzione monti-mare e un'automobile, al volante della quale c'era una donna che si stava immettendo in via Conte di Ruvo.

A causa dello scontro, ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 80 anni che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Dalle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia municipale.