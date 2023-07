Scontro in via Andrea Doria tra un'automobile e un camion dello spurgo, ferito un uomo

Incidente stradale in via Andrea Doria a Pescara intorno alle ore 6:30 di martedì 11 luglio.

A scontrarsi sono state un'automobile, una Fiat Panda guidata da un uomo di 53 anni, e un camion dello spurgo.

In base alla primissima ricostruzione di quanto successo, il camion dello spurgo stava uscendo in retromarcia dall'attività quando sarebbe stato tamponato dal veicolo in transito in direzione porto.

Sul posto sono dovuti accorrere i soccorritori del 118 che hanno trasportato il 53enne in ospedale in codice giallo con un'autoambulanza della Misericordia per escoriazioni e contusioni multiple.