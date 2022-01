Perde il controllo dell'auto dopo aver urtato il marciapiede e si schianta contro la rotatoria del Rampigna [FOTO]

Incidente stradale a Pescara la notte scorsa con un giovane che si è schiantato con la sua automobile dopo averne perso il controllo.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 5 e alla guida della vettura, una Opel Corsa, c'era un ragazzo di 31 anni di nazionalità senegalese.

Il 31enne procedeva da viale Gabriele d'Annunzio verso la stazione centrale.

Ha prima urtato il cordolo del marciapiede e successivamente ha finito la sua corsa schiantadosi contro la rotatoria del Rampigna in piazza Martiri Dalmati e Giuliani. L'automobile ha riportato gravi danni mentre il conducente, che era da solo a bordo, è uscito autonomamente dall'abitacolo ed è stato accompagnato in pronto soccorso dai sanitari del 118 con un'ambulanza della Misericordia. Ha riportato un trauma facciale. Dei rilievi si sono occupati invece i carabinieri. In base alla prima ricostruzione non è escluso che il 31enne fosse al volamnte in stato di ebbrezza alcolica.