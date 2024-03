Scontro fra due auto in via Virgilio: strada chiusa davanti alla chiesa di San Luigi

Due vetture si sono scontrate a Pescara, in via Virgilio, nel tardo pomeriggio di sabato 30 marzo. Una Citroen C3 e una Fiat Panda, per circostanze ancora da chiarire, si sono urtate davanti alla scuola Antonelli. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha chiuso temporaneamente la strada dall'altezza della chiesa di San Luigi.