Paura a Montesilvano, scontro tra auto in via Vestina [FOTO]

Paura a Montesilvano, dove nel pomeriggio di oggi (13 maggio) si è verificato uno scontro tra più vetture lungo via Vestina, più precisamente dopo la rotatoria dell'asse attrezzato in direzione di Moscufo. L'incidente stradale è avvenuto dopo le ore 17 e, come detto, ha coinvolto più veicoli. Nessun ferito grave, per fortuna, ma danni ingenti alle carrozzerie delle macchine che sono rimaste coinvolte nel sinistro.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi agli automobilisti, si è immediatamente recata un'ambulanza del 118 con i volontari della Misericordia. Sono inoltre intervenuti, per effettuare i rilievi di rito, i vigili urbani della polizia locale di Montesilvano. Ancora da ricostruire con esattezza le cause e l'esatta dinamica dell'impatto, anche al fine di stabilire eventuali responsabilità.