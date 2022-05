Scontro frontale fra due auto in via Stradonetto: due persone ferite [FOTO]

Incidente stradale nella prima serata di oggi 2 maggio a Pescara, in via Stradonetto. Due vetture, entrambe Fiat Punto, per cause ancora da chiarire si sono scontrate frontalmente in un tratto in curva della strada. L'impatto è stato particolarmente violento ed una delle auto ha riportato danni consistenti. Dalle prime informazioni, entrambi i conducenti sarebbero rimasti feriti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia che ha trasportato una delle due persone in ospedale in codice verde, riportando alcune ferite multiple.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO