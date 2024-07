Scontro tra due auto in via Scarfoglio: un uomo ferito e portato in ospedale [FOTO]

Incidente in via Scarfoglio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio. Due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Braga. Sul posto è intervenuta la polizia locale che si è occupata dei rilievi per ricostruirne la dinamica.

A rimanere ferito ed essere trasportato in ospedale sarebbe stato un uomo che viaggiava a bordo della Ford Kuga guidata da una donna. Alla guida della Mini c'era un uomo.