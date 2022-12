Incidente in via San Donato, scontro tra due automobili: ferite le donne al volante [FOTO]

Incidente stradale in via San Donato a Pescara intorno alle ore 9 di questa mattina, giovedì 1 dicembre.

Coinvolte due automobili, una Daewoo Matiz e una Lancia Musa che si sono scontrate per cause ancora da chiarire.

Al volante delle due vetture una donna di 68 anni e una ragazza di 24 anni.

Evidenti i danni riportati nella parte frontale e in quella laterale dai due veicoli a causa del violento impatto. Entrambe le conducenti hanno riportato contusioni multiple e trauma cranico e sono state trasportate in ospedale in codice giallo dai soccorritori del 118 giunti sul posto con un’ambulanza della Misericordia di Pescara.