Incidente tra due auto in via Prati, violento l'impatto: in tre finiscono in ospedale

Violento impatto tra due auto su via Prati a pochi metri dall'uscita della circonvallazione, zona Colli, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 luglio. Tre delle persone, i due conducenti e uno dei due passeggeri, sono stati tutti portati in ospedale con sul posto la squadra sicurezza stradale e infortunistica coordinata dal vicecomandante Massimiliano Giancaterino, il primo a intervenire, due ambulanze e anche i vigili del fuoco chiamati perché da uno dei due mezzi usciva fumo.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

A scontrarsi sono state una Fiat Punto che usciva dalla circonvallazione e procedeva in direzione Montesilvano e una Citroen C1 a bordo della quale viaggiava un uomo di Penne che procedeva verso Pescara.

Alla guida della Punto una donna rimasta ferita e in visibile stato di shock dopo quanto avvenuto, e una donna anziana che avrebbe riportato una brutta frattura esposta all'avambraccio destro. In stato di shock il conducente della Citroen curato sul posto con invece il passeggero che potrebbe aver riportato traumi sebbene apparentemente sembrava non averne. Per questo anche lui è stato portato in ospedale. A occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale.